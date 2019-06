Justiz : Streitende Nachbarn und vergiftete Trauben

Bernkastel-Kues Ein Nachbarschaftsstreit beschäftigt das Amtsgericht in Bernkastel-Kues. Ein Mann soll in Weinbergen seines Hausnachbarn Becher mit Dieselkraftstoff deponiert haben. 3000 Kilogramm Trauben wurden unbrauchbar.

Die Anklage: Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, zwischen dem 13. und 20. September 2018 in mehreren Weinbergen seines Nachbarn mit Diesel gefüllte Plastikbecher deponiert zu haben und zwar im dichten Laub der Rebstöcke so dass sie nicht sofort auffielen. Ziel waren Weinberge, in denen ein Vollernter zum Einsatz kam. Der Verdacht: Der Angeklagte könne aus Rache gehandelt haben. Er habe kurz vorher in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Trier kein Recht bekommen. Dabei ging es um die Entsorgung angeblich verunreinigter Traubenabfälle an der Mosel, Trester genannt. In einem Zeitungsbericht, in dem auch der Sohn des Winzers zu Wort kam, sei außerdem auf die unmittelbar bevorstehende Weinlese hingewiesen worden, der Zeitraum, in dem die mit Dieselkraftstoff gefüllten Plastikbecher aufgestellt wurden.