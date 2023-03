Das Leben in Listen Vom Umweltingenieur bis zum Forstwirt: Fünf nachhaltige Jobs mit Ausbildung oder Studium

Nicht nur auf der Straße und in der Freizeit, sondern auch im Beruf: Wer sich für Klimaschutz einsetzen will, hat viele Möglichkeiten. In dieser Ausgabe von „Das Leben in Listen“ zeigen wir fünf Berufe aus dem Bereich Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, erklären, welches Studium oder welche Ausbildung dafür nötig ist und wie viel man damit verdient. Wie immer stellt die Liste nur eine kleine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar.