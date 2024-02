Der umweltbewusste Toilettengang Einstreu als Klospülung? Die Trockentoilette kommt nach Traben-Trarbach

Eine Toilette mitten im Wald. Und diese soll ohne Strom, Wasser und Chemie funktionieren. Heute ist das technisch möglich. Komposttoiletten sind keine Seltenheit mehr und eine umweltfreundliche Alternative zum sogenannten „Wildpinkeln“ (siehe Info). Denn wo soll man schließlich mal aufs stille Örtchen, wenn man in der Natur wie beispielsweise rund um die Tourismusorte an der Mosel unterwegs ist? In Traben-Trarbach gibt es dafür bald eine Lösung.