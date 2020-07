Natur : Insekten, Spinnen und Co entdecken

Hermeskeil (red) Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Donnerstag, 16. Juli, von 14 bis 16.30 Uhr einen Nachmittag zum Thema Insekten, Spinnen und Co. in Hermeskeil an. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken