Nachruf : Die Weinwelt trauert um eine Legende

Brauneberg Wilhelm Haag ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Brauneberger Winzer ist maßgeblich daran beteiligt, dass der Moselriesling wieder in aller Munde ist.

Ansgar Schmitz, Geschäftsführer des Mosel-Saar-Ruwer e. V., erinnert sich an seine erste Reise in die USA im Jahr 1993. Damals habe er in Weingeschäften Haag-Weine gesehen und die Bedeutung von Wilhelm Haag für die Weinwelt erkannt. 1994 ernannte der Gault Millau Weinguide Deutschland Wilhelm Haag in seiner ersten Ausgabe zum „Winzer des Jahres“. Wen auch sonst, könnte man fragen. Haags Weingut spielte immer in der ersten Liga und dort auch immer an der Spitze. Der Betrieb gehört zu den besten Rieslingerzeugern der Welt.