Abschluss : Nachwuchskräfte beenden Studium

Wittlich (red) Elf Nachwuchskräfte des Finanzamtes Wittlich haben ihr Studium zum Diplom-Finanzwirt beendet. Die Leiterin des Finanzamtes Wittlich, Margarete Möllenkamp-Lintz, überreichte den erfolgreichen Absolventen des Studiums zum Diplom-Finanzwirt (FH) ihre Ernennungsurkunden.

Hinter den Absolventen liegt ein dreijähriges duales Studium mit Praxisphasen im Finanzamt und Studienabschnitten an der Hochschule für Finanzen in Edenkoben/Pfalz.

Die frisch gebackenen Diplom-Finanzwirte haben nach erfolgreichem Abschluss ein breites Spektrum an beruflichen Möglichkeiten, die vom Innendienst im Finanzamt über den Außendienst mit Betriebsprüfung oder Steuerfahndung bis hin zu speziellen Einsatzbereichen, beispielsweise als Dozent an der Landesfinanzschule in Edenkoben, reichen.