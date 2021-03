Kultur : Neue Wege für Funde aus alter Zeit

Morbach-Wederath Nadja Hasslinger will als neue archäologische Mitarbeiterin im Vicus Belginum bei Wederath Akzente setzen.

Selbst will die archäologische Mitarbeiterin zuerst an Punkten ansetzen, die zuletzt aufgrund der Arbeitsbelastung „runtergefallen“ sind. Dazu gehört eine Überarbeitung der Ausstellung. Denn mit modernen Untersuchungsmethoden, die es vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat, sei man zu neuen Ergebnissen gekommen. Und die möchte sie in die Ausstellung einbringen. So habe man festgestellt, dass Belginum sich weiter Richtung Morbach erstreckte als bisher bekannt war. Analog dazu müssten die Karten in der Ausstellung angepasst werden. Allerdings werde das noch ein, zwei Jahre dauern. Dann sei man mit dem neuen Stand wieder präsent und aktuell.