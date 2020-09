Freizeit : Fischerprüfung im Dezember

Bernkastel-Wittlich Am Freitag, 4. Dezember, findet landesweit die nächste staatliche Fischerprüfung statt. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die Vollendung des 13. Lebensjahres vor dem Prüfungstag und die Teilnahme an einem mindestens 35-stündigen Vorbereitungslehrgang.

Der Bezirks-Fischerei-Verband Trier bietet zur Vorbereitung einen Vorbereitungslehrgang am Freitag, 11. September, ab 18 Uhr im Vereinsheim Raiffeisenstraße in Kröv an. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 06541/ 1581 oder per E-Mail an Vorsitzender@BFV-Trier.de.