Kommunalpolitik : Spielplatz und Neubaugebiet

Morbach-Haag In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats Haag am Montag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in der Turnhalle geht es zunächst um die Vorstellung des Morbacher Geheischnisses, bevor der Haushaltsplan 2022, die Prioritätenlisten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Sprache kommen.

