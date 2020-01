Karneval : Närrische Kinder gesucht

Minderlittgen/Hupperath Wie auch in den vergangenen Jahren stellt die Spielvereinigung Minderlittgen- Hupperath am Rosenmontagsumzug, 24.Februar, in Minderlittgen einen Wagen für die Kinder des Sportvereins zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken