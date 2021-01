Karneval : Närrischer Spaß trotz Corona?

**** eli@s-Archivfoto **** Tausende Besucher kamen am Sonntag vor Karneval zum Fastnachtsumzug nach Mettendorf. Mit rund 70 Motivwagen und Fu§gruppen ist der Mettendorfer Umzug einer der grš§ten der Region.Tausende Besucher kamen am Sonntag vor Karneval zum Fastnachtsumzug nach Mettendorf. Mit rund 70 Motivwagen und Fu§gruppen ist der Mettendorfer Umzug einer der grš§ten der Region. Viel Spa§ hatten auch diese Teilnehmerinnen (Bild oben) und ein Musiker mit Trompete. Fotos (2): Rudolf Hšser**** eli@s-Archivfoto **** Tausende Besucher kamen am Sonntag vor Karneval zum Fastnachtsumzug nach Mettendorf. Mit rund 70 Motivwagen und Fußgruppen ist der Mettendorfer Umzug einer der größten der Region.Tausende Besucher kamen am Sonntag vor Karneval zum Fastnachtsumzug nach Mettendorf. Mit rund 70 Motivwagen und Fußgruppen ist der Mettendorfer Umzug einer der größten der Region. Viel Spaß hatten auch diese Teilnehmerinnen (Bild oben) und ein Musiker mit Trompete. Fotos (2): Rudolf HöserClown mit Trompete beim Fastnachtsumzug in Mettendorf. TV-Foto: Archiv/Rudolf Höser Foto: höser rudolf