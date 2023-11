Mosel-Winzer unterstützen Kollegen in Israel Eine Freundschaft in schwierigen Zeiten

Auf diesem Weg sind Freundschaften gewachsen, so auch die zwischen Eran Pick und dem Ehepaar Selbach. Weil das mit dem Telefonieren kriegsbedingt so eine Sache ist, sind die Zeltinger auf E-Mails ausgewichen. Und auf den Nachrichtendienst WhatsApp. Was nicht bedeutet, dass damit alle Schwierigkeiten ausgegrenzt sind: „Es gibt viele, die eingezogen worden sind“, weiß Barbara Selbach. Das habe nicht nur für die Kollegen im Soldatenuniform Konsequenzen, sondern auch für deren Betriebe – weil es sie mitten in der Lesezeit eiskalt erwischt hat. „In den Kellern läuft nichts mehr; die Erntehelfer sind weg“, resümiert die Gesprächspartnerin die Lage in den Kibbuzim und privatwirtschaftlichen Betrieben. Was fast noch schwerer wiegt: „Es gibt keinen Verbrauch und keinen Verkauf – die ganze Szene liegt im Augenblick darnieder.“