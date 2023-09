Nahwärmekonzept für 43 Haushalte In Gräfendhron bleibt die Energie im Dorf

Rund 20.000 Kilowattstunden braucht ein durchschnittlicher Gräfendhroner Haushalt, so die Modellrechnung. Eine Übergabestation bringt die Wärme mit 70 Grad Celsius Vorlauftemperatur per Pumpe in die Heizkörper. Es gibt im Haus keine weitere Heiztechnik, es sei denn, man hat Solarkollektoren auf dem Dach. Es fallen weder Wartungs- noch Schornsteinfegerkosten an.