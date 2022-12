Weinbau : Neuer Name? Nicht nicht so einfach!

Neuer Name? Nicht nicht so einfach!

Bernkastel-Kues Der Wunsch nach einer Namensänderung in der Weinlage „Badstube“ hat viele Befürworter. Doch ein langer bürokratischer Weg wartet. Im Stadtrat Bernkastel-Kues fallen klare Worte.

Die übrigen vier bisherigen Einzellagen – Lay, Graben, Alte Bad­stube am Doctorberg sowie der weltberühmte „Doctor“ – werden unter ihren bisherigen Lagenbezeichnung fortgeführt. Das alles soll der besseren Vermarktung dienen, erläuterten die Winzerinnen Sofia Thanisch und Katharina Prüm im September dem Stadtrat Bernkastel-Kues (der TV berichtete).

Der Stadtrat hat das Ansinnen der Winzerschaft in der Sitzung per Beschluss befürwortet. Doch damit ist es längst noch nicht getan. Es müssen viele Schritte gegangen werden, um das Ziel zu erreichen. Offenbar aber einige mehr als geglaubt oder befürchtet. Die Verwaltung hat sich beim zuständigen Weinbauministerium über die zu gehenden Schritte schlau gemacht.

Stadtbürgermeister Wolfgang Port hat sie dem Stadtrat aufgezählt. Schritt 1: Die Hauptsatzung der Stadt muss geändert, um die rechtliche Legimitation zur Bildung eines Weinlagenausschusses zu schaffen. Schritt 2: Bildung eines Weinlagenausschusses. Schritt 3: Der Weinlagenausschuss berät den Vorschlag zur Lagenänderung und gibt eine Beschlussempfehlung an den Stadtrat. Schritt 4: Alle beteiligten Eigentümer in dem Gebiet werden angehört. Schritt 5: Der Stadtrat berät und beschließt, ob ein Antrag zur Lagenänderung eingereicht wird. Schritt 6: Bei einem positiven Beschluss wird der Antrag wie ein Bebauungsplan öffentlich bekannt gemacht. Schritt 7: Weinlagenausschuss und Stadtrat beraten und beschließen über eingegangene Anregungen im Rahmen der Offenlage. Schritt 8: Über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wird beim Land ein Antrag gestellt. Schritt 9: Die ADD fordert weitere Stellungnahmen öffentlicher Träger an und erlässt im Anschluss einen Feststellungs- beziehungsweise Festsetzungsbescheid. Schritt 10: Die Stadt Bernkastel-Kues macht diesen Bescheid bekannt. Schritt 11: Erfolgt innerhalb eines Monats kein Einspruch, wird die Lagenänderung angeordnet.