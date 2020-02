Wegen zweier Baustellen : Narrenhochburg pausiert ein weiteres Jahr

In diesem Jahr müssen die Hinzerather wieder ohne Umzug Fastnacht feiern, weil die Straße im Ort saniert wird. Foto: TV/Christoph Strouvelle

Morbach-Hinzerath Zwei Großbaustellen machen dem Fastnachtsumzug und den Bunten Abend im Hunsrückdorf Hinzerath unmöglich.

Wenn wegen Sturms oder aus anderen Gründen die Fastnacht ausfallen muss, ist das für manch verdienten Karnevalisten eine Katastrophe. Doch in Hinzerath müssen die Narren in diesem Jahr das zweite Mal hintereinander auf den Bunten Abend und den Rosenmontagsumzug verzichten. Der Grund sind die beiden Großbaustellen im Ort. Die Durchgangsstraße L 159, über die der Rosenmontagszug zieht, ist bereits den zweiten Winter wegen des Neuausbaus gesperrt. Und das Bürgerhaus, in dem die Hinzerather traditionell ihren Bunten Abend feiern, wird ebenfalls noch saniert.