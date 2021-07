Weinbau : Dauerregen verursacht Alarmstufe rot in den Weinbergen an der Mosel

Wie hier in Trittenheim spritzen Winzer im gesamten Anbaugebiet Mosel. Besonders gefürchtet ist der falsche Mehltau (Peronospora). Foto: Hans Krämer

Erden/Kanzem Es ist warm, es ist (zu) nass. Die unbeständige Wetterlage schlägt den Winzern an Mosel und Saar aufs Gemüt. Denn Pilzkrankheiten drohen sich in den Weinbergen auszubreiten. Ist die Ernte bereits in Gefahr oder der Jahrgang 2021 noch zu retten?