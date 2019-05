Umwelt : Nationalpark-Akademie am Umwelt-Campus Birkenfeld: Kann Tourismus Natur schützen?

Nationalpark-Akademie am Umwelt-Campus Birkenfeld: Kann Tourismus Natur schützen?

Hoppstätten-Weiersbach Kinder gehen für Klimaschutz streiken. Biomärkte in Städten sprießen aus dem Boden. Doch was leistet der Tourismus? Ist er Dilemma oder Chance für den Naturschutz? Und welchen Beitrag kann der Nationalpark leisten?

Die nächste Nationalpark-Akademie am Montag, 27. Mai, startet um 19 Uhr am Umwelt-Campus Birkenfeld, Neubrücker Straße, in Hoppstädten-Weiersbach im Kommunikationsgebäude, Raum 9938. Die Veranstaltung ist kostenfrei, es ist keine Anmeldung erforderlich.