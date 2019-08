Bildung : Nachwuchs für die Wildnis

Birkenfeld (red) Die nächste Nationalpark-Akademie findet am Montag, 26. August, ab 19 Uhr im Kommunikationsgebäude am Umwelt-Campus Birkenfeld, Neubrücker Straße, in Hoppstädten-Weiersbach statt. Unter dem Thema „Wildnis weckt Emotionen“ bietet die Umweltbildung im Nationalpark-Hunsrück-Hochwald die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit der Ranger zu gewinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken