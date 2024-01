Interview mit Konrad Funk Ungewohnte Perspektive: Nationalpark-Fotograf zeigt Tiere vor und hinter der Kamera

Konrad Funk, dem pensionierten Förster und ehemaligen Mitarbeiter im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, gelingen immer wieder eindrucksvolle Natur-Aufnahmen in dem Schutzgebiet. Tiere als Motiv haben es dem Fotografen besonders angetan. Seine aktuelle Ausstellung „Mit Leib und Seele“, die noch bis zum 25. Februar im Kunstzentrum Bosener Mühle im saarländischen Nohfelden zu sehen ist, zeigt Tiere „vor und hinter der Kamera“. Was damit gemeint ist, was ihn am Nationalpark nach wie vor reizt und wie der Fotograf die Entwicklung des Gebiets einschätzt, hat uns Konrad Funk im Interview verraten.