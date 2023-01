Pläne für 2023 : Von Käferschäden bis Waldbrand: Nationalparkamt hat „emotionale Themen“ ganz oben auf der Agenda

Info

Das Nationalparkamt startet nach einer durch Corona erzwungenen Pause wieder mit Informationsveranstaltungen zu wichtigen Themen rund um das Schutzgebiet im Hunsrück. Unter anderem soll jeweils am vierten Montag im Monat die „Nationalpark-Akademie“ wieder aufleben. Los geht es am 27. Februar im Hunsrückhaus am Erbeskopf mit aktuellen Infos zum Wildtiermanagement. Das Vorgehen bei Waldbränden soll am 22. Mai thematisiert werden. Zudem ist am 15. April laut Nationalparkamt ein Bürgerforum zum Thema „Wald im Wandel“ geplant. Die Termine samt Uhrzeit und Veranstaltungsort sollen demnächst online auf der Internetseite des Nationalparks unter www.nlphh.de nachzulesen sein.