Kostenpflichtiger Inhalt: Geschlossen trotz großem Zulauf : Nationalpark: Die Öffnung fest im Blick

Die Ausstellung im neuen Nationalparktor, dem Hunsrückhaus, ist erst vor 16 Monaten geöffnet worden. Wegen Corona ist sie derzeit geschlossen. Das Foto zeigt ein Detail der Ausstellung. Foto: Ilse Rosenschild

Birkenfeld/Thalfang Ranger dürfen keine Führungen machen, Programme für Kitas und Schulen fallen aus. Das Hunsrückhaus bleibt geschlossen. Doch hinter den Kulissen tut sich einiges.

„Noch nie sind so viele Menschen im Nationalpark unterwegs gewesen wie zurzeit“, stellt Dr. Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamtes Birkenfeld, fest. Doch die Freude über diese Tatsache ist getrübt. Denn bei diesen Aktivitäten bleiben die Nationalpark-Mitarbeiter außen vor und die Angebote ungenutzt. Ranger-Führungen sind derzeit nicht möglich, ebensowenig wie Angebote für Schulklassen und Kitas. Das Hunsrückhaus, das noch relativ neue Nationalparktor, ist für Besucher geschlossen. Ebenso das Nationalparkamt in Birkenfeld. Für Termine müsse man sich anmelden.

Der überwiegende Teil der Nationalpark-Mitarbeiter aus dem Innendienst arbeitet im Homeoffice. Im Amt gebe es eine Notbesetzung von vier bis fünf Personen. Der Außendienst – vor allem Ranger – arbeite allein oder in Kleinstgruppen auf der Fläche etwa bei der Kontrolle der Borkenkäfer oder in der Werkstatt. Insgesamt sind es inklusive Freiwillige im Ökologischen Jahr (FÖJ) mehr als 60 Mitarbeiter, 28 von ihnen sind Ranger. Schwerpunkte seien verlagert worden. Die Mitarbeiter hätten mit Nachholarbeiten – zum Beispiel Bauen von Bänken und Info-Einrichtungen – zu tun.

Im und am Hunsrückhaus geht die Arbeit weiter. Dort wird in diesen Tagen der Boden abgeschliffen und versiegelt. Auch die neue Heizungsanlage und der Aufzug, der die Barrierefreiheit der Einrichtung ermöglichen soll, sollen angegangen werden. Was die Gestaltung des Außengeländes angehe, sei man mit der Agentur Kunstraum aus Hamburg, die bereits die Innengestaltung des neuen Nationalparktores übernommen hatte, bei der Feinplanung. Das Ziel von Egidi: Die Außengestaltung soll bis Herbst fertig sein. Ob das tatsächlich so kommt, weiß Egidi nicht. Zu viele Unwägbarkeiten sind im Spiel. Da reichen schon Lieferengpässe für ein bestimmtes Produkt. Bis das Hunsrückhaus wieder eröffnet werden kann, müssen noch viele Punkte geklärt werden. „Da kommen die Komponenenten Ausstellung, Gastronomie, Shop und Nationalpark-Angebote zusammen. Ohne eine Zustimmung der Gesundheitsbehörden und eine abgestimmte Servicekette, die den Anforderungen genügt, können wir nicht loslegen. Wir haben das Thema aber gerne aufgegriffen und wollen hier auch für andere Regionen modellhaft prüfen, was geht und was derzeit noch nicht möglich ist.“ Auch bei den jüngsten Ankündigungen, dass Museen wieder öffnen dürften, könne er keine Anhaltspunkte dafür erkennen, dass das für das Hunsrückhaus gelte. Doch das könne sich jederzeit ändern. Gespannt erwartet der Behördenchef die für diesen Mittwoch angekündigte Bund-Länder-Schalte in Sachen Corona. Für touristische Angebote brauche man allerdings auch ein paar Tage Vorlaufzeit, wenn Öffnungen möglich werden sollten. Wichtig seien dann vor allem zeitnahe Informationen, was in der Nationalpark-Region angeboten werde. Das soll auf der Seite www.nationalparkregion-hunsrueck-hochwald.de möglich sein, die von allen beteiligten Touristik-Büros bestückt werden soll.

Bei anderen Angeboten des Nationalparks ist Egidi zuversichtlicher. Dass derzeit Menschen im kleinen Tante-Emma-Laden oder im großen Möbelhaus einkaufen, aber nicht an einer Ranger-Führung im Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit einer kleinen Teilnehmerzahl mitmachen können, ist wenig nachvollziehbar. Zumal diese laut Egidi den Mindestabstand von 1,50 Metern ohne Probleme einhalten, eine Gesichtsmaske für den Fall der Fälle mitnehmen und sich bei einem Stopp mit größerem Abstand rund um den Ranger postieren könnten. An Engstellen wie am Thranenweier gebe es bereits jetzt eine Art Einbahnstraßenregelung, damit es nicht zu Begegnungen mit zu geringem Abstand komme. An anderen Stellen mit Stegen werde gebeten, entgegenkommende Wanderer oder Gruppen vorbeizulassen.

Um den Stillstand im Nationalpark möglichst rasch zu beenden, hat sich Egidi gemeinsam mit der Nationalparkversammlung, Touristikern, Betrieben und mehreren Kommunalpolitikern der Region, darunter dem Birkenfelder Landrat, Matthias Schneider, an das Mainzer Gesundheits-, Wirtschafts- und Umweltministerium gewendet. Der gemeinsame Vorschlag: naturnahe Angebote unter Sicherstellung aktueller COVID-19-Standards anbieten zu können (der Volksfreund berichtete).

Diese Angebote seien um so wichtiger, als dass es derzeit keine Möglichkeit gebe, Urlaub zu machen. Neben Ranger-Touren gehe es um die Angebote der zertifizierten Nationalparkführer, aber auch um die Trekking-Plätze, die ursprünglich bereits im April starten sollten. Damit will der Kreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle für die behutsame Öffnung touristischer Angebote übernehmen.

Ab wann die neuen Trekking-Einrichtungen genutzt werden können, ist derzeit noch unklar. Das sei abhängig von der Bewertung der Gesundheitsbehörden. Es ist geplant, dass Wanderer, die entlang des Saar-Hunsrück-Steiges unterwegs sind und im Gebiet des Nationalparks im Zelt übernachten wollen, übers Internet für jeweils eine Nacht eine sogenannte Trekking-Plattform buchen können. Die Holzpodeste mit eingebauten Sitzgelegenheiten und Tisch bieten Platz für ein großes oder zwei kleine Zelte.

Auf Führungen müssen die unternehmungslustigen Menschen in der Region nicht mehr lange verzichten. Geplant ist eine Nationalpark-App, „die in Kürze auf den Markt kommt“ (Egidi). Mit ihr wird es möglich sein, nach einem Daten-Download auch im Offline-Modus virtuelle Touren im Gebiet zu machen und Erläuterungen zu bekommen. Da es inzwischen am Hunsrückhaus einen W-Lan-Hotspot mit freiem Zugang gibt, können Besucher über die App im oder am Hunsrückhaus die gewünschte Tour herunterladen und völlig kontaktfrei an einer Führung teilnehmen. Die App ist unabhängig von der derzeitigen Pandemie geplant worden, „aber sie passt perfekt in diese Zeit“, freut sich Egidi.

Wie lange im Nationalpark nicht oder nur sehr eingeschränkt Angebote gemacht werden können, das kann der Amtsleiter des Nationalparks auch nicht sagen. Aber: „Wir gehen davon aus, dass die Schulklassen- und Kita-Angebote frühestens nach den Sommerferien wieder beginnen können. Die Nationalpark-Akademie wird voraussichtlich im Herbst wieder starten.“