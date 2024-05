Schutzstreifen geändert Holzindustrie befürchtet Probleme: Wird im Nationalpark der Borkenkäfer nicht mehr genug bekämpft?

Der Aufschrei war groß nach dem Dürre-Sommer 2022. Damals hatten die Gemeinden im Hunsrück immense Schäden in ihren Fichtenwäldern zu verzeichnen, weil sich der Schädling Borkenkäfer so stark ausgebreitet hatte wie nie zuvor in der Region. Unter den besonders betroffenen Wäldern waren einige im Umfeld des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Mehrere Gemeindechefs machten damals das Schutzgebiet und die mangelnde Bekämpfung des Käfers im Park für ihre Misere verantwortlich (wir berichteten). Bei einem Krisengespräch im März 2023 in Schwollen (Kreis Birkenfeld) versprachen Vertreter der Landesregierung mehr Unterstützung und eine bessere Kommunikation mit den Anrainer-Gemeinden.