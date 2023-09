Nach Absage des Landes Doch noch Chancen für Nationalparkamt am Campus? Enttäuschte Hochschule will Neubau-Pläne retten

Birkenfeld/Trier · Die Landesregierung möchte aus Kosten- und Klimaschutzgründen doch keinen Neubau am Birkenfelder Campus für das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald. Die Hochschule will das gemeinsam geplante Projekt aber noch nicht abschreiben. Welche Vorschläge sie macht und was Mainz dazu sagt.

23.09.2023, 10:03 Uhr

Der Umweltcampus bei Birkenfeld aus der Vogelperspektive: Die Hochschule Trier hält dies für den besten Standort für die Verwaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald - wegen der Nähe zur und vieler Synergien mit der Forschung. Die Landesregierung hat inzwischen jedoch andere Pläne. Foto: Henrik te Heesen/Hochschule Trier

Aus dem seit Jahren geplanten Neubau für das Nationalparkamt am Birkenfelder Umweltcampus wird nichts. Diese Entscheidung hat das Mainzer Umweltministerium vergangene Woche öffentlich gemacht – und damit Bedauern nicht nur bei einigen Vertretern der Lokalpolitik im Hunsrück ausgelöst (siehe Info). Auch die Verantwortlichen an der Hochschule Trier reagierten mit „großer Enttäuschung“ auf die Abkehr von dem gemeinsamen Projekt, das aus Ihrer Sicht ein „weiterer bedeutender Meilenstein für die Kooperation zwischen dem Nationalpark, der Region und der Hochschule“ gewesen wäre. In einer schriftlichen Stellungnahme macht die Hochschule zudem Vorschläge, wie der Neubau doch noch realisiert werden könnte.