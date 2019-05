Nationalpark : Nationalparkfest mit viel Programm

Birkenfeld/Thalfang Das vierte Nationalparkfest findet am Sonntag, 19. Mai, gemeinsam mit der Leistungsschau Birkenfeld und dem Künstler- und Kunsthandwerkermarkt am Talweiherplatz in Birkenfeld statt. Die Veranstalter kooperieren zudem mit dem Verein Blue Note.

