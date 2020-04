Medien : Nationalparkradio auf Sendung

Birkenfeld Auch in Zeiten der Corona-Krise geht das Nationalpark-radio auf Sendung. Am Freitag, 3. April, ab 18 Uhr ist das Magazin mit folgenden Themen zu hören: 18.15 Uhr: Bericht zur Veranstaltung „Mut gegen Rechts“ in Baumholder, 18.30 Uhr: Interview mit der Leiterin der Stadtbücherei Hermeskeil, 18.45 Uhr: Gespräch mit Matthias Reimann, 19 Uhr: „Forstokratie“, Hörbuch des Schriftstellers Norman Liebold, 20 Uhr: Literatur und Musik.