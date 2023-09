Neue Attraktion eröffnet Nationalpark-Ausstellung am Erbeskopf komplett: Bunte Türen lenken den Blick in die Natur

Hilscheid · Offene Türen in den Wald, zu Wiesen und Gärten: Mit der neuen Außen-Ausstellung ist die Nationalparkschau am Erbeskopf jetzt vollständig. Was Besucher hinter acht bunten Portalen erwartet und wie sie dadurch ein Stück Wildnis mit nach Hause nehmen können.

28.09.2023, 18:47 Uhr

Türen öffnen sich am Erbeskopf: Acht neue Stationen im Außengelände des Hunsrückhauses komplettieren die Ausstellung zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Hinter den Portalen können die Besucher typische Elemente der heimischen Kulturlandschaft erkunden – von der Streuobstwiese bis zum Wirtschaftswald. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Am Eingangsportal zur neuen Außenausstellung begrüßt Harald Egidi die Gäste per Tonbandansage: „Wir alle können uns ein kleines Stück Nationalpark mit nach Hause nehmen“, lautet die Botschaft des Nationalparkamt-Leiters. Sie ist eine Art Leitmotiv für die neue Schau, die auf dem Gelände hinter dem Hunsrückhaus am Erbeskopf entstanden ist.