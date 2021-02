Gruppenbild der Teilnehmer der 1. Pepsi-Cola-Fußballschule 1980, aus dem Erinnerungsarchiv von Maternus Thömmes aus Haag. In der Mitte vorne im hellen Mantel steht laut einem TV-Bericht von 1980 der damalige Fußball-Kreisvorsitzende Martin Reichart. Dahinter steht Holger Obermann, die Erwachsenen in der gleichen Reihe von links nach rechts sind Horst Eckel, Fußballweltmeister von 1954, Wolfgang Weber, Ex Nationalspieler vom 1. FC Köln und Vizeweltmeister 1966. Foto: Maternus Thömmes/Christoph Strouvelle