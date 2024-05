Militär Nato-Stratotanker in Spangdahlem: Bei der Luftbetankung muss das Timing stimmen

Die Air Base in Spangdahlem ist neben dem großen Stützpunkt in Ramstein ein wichtiger „Hub“ im Verteidigungssystem der Nato, also ein Knotenpunkt. Dort starten und landen nicht nur die F-16-„Sabers“, die in Spangdahlem stationiert sind, sondern auch Flugstaffeln von anderen Nato-Stützpunkten, wenn sie im Bereich von Spangdahlem Übungsflüge machen.