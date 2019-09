Umweltverschmutzung : Ölfässer und Abfall im Naturschutzgebiet

Das Ölfass kann per Hand geborgen werden. Glücklicherweise befindet sich darin kein Öl. Foto: Birger Führ

Binsfeld Da staunte Birger Führ, Volksfreund-Leser und Naturschutzmanager des Landkreises Bernkastel-Wittlich, nicht schlecht: Mitten auf dem großen See im Binsfelder Naturschutzgebiet trieben mehrere Ölfässer umher.

Doch der Spuk war dann noch nicht vorbei. Während die Verantwortlichen Ausschau nach weiteren Fässern hielten, entdeckten sie mitten im Naturschutzgebiet Tongruben bei Binsfeld verschiedene Konstruktionen, die wohl zu Freizeitaktivitäten dienen sollten: ein Sprungbrett aus einer Bau-Bohle, eine selbstgebaute Floß-Auflage aus Holz, Feuerstellen sowie reichlich Konservendosen, Snackverpackungen und weiteren Müll, der nichts in einem Naturschutzgebiet zu suchen hat. Die Wittlicher Kriminalpolizei nahm im Zuge der Vorfälle die Ermittlungen auf. Da jedoch kaum Rückschlüsse auf die Täter möglich seien, wie Führ sagt, setzt er keine große Hoffnungen in die Ermittlungen.

Das Naturschutzgebiet ist nach Angaben Führs frei zugänglich, wenn auch nur zu Fuß oder mit Geländewagen, da es stark bewachsen sei. Daher sei eine komplette Abschirmung weder möglich, noch erwünscht. Die rücksichtslose Beschädigung in diesem Maße habe jedoch eine neue Qualität: „Das Problem ist der hohe Freizeitdruck in den Sommermonaten. Die Leute sollen ja herkommen und sich das Naturschutzgebiet anschauen. Nur sie müssen sich dann auch umweltverträglich verhalten“, so Führ im Gespräch mit dem Volksfreund.