Kleine Tümpel statt Matsche : Zwei Frösche sind schon da: Quelle im Trittenheimer Wald nach Forstarbeiten repariert

In einer Flutmulde soll sich Wasser stauen, damit sich dort Tiere und Pflanzen ansammeln können. Auch am Bachverlauf sollen im Frühling wieder Pflanzen wachsen – hofft der Forstamtsleiter. Foto: TV/Anna Hartnack

Heidenburg/Traben-Trarbach Die Kohlbachquelle im Trittenheimer Wald war im Fühjahr durch Forstarbeiten beeinträchtigt worden. Eigentlich hätte sie nie befahren werden dürfen. Nun wurde das Gebiet ausgebessert. Der Forstamtsleiter erklärt, was die Arbeiten gekostet haben, und wie lange es dauert, bis im Bach wieder Tiere und Pflanzen leben können.

In einer drei Stunden dauernden Biotopverbesserung hat das Forstamt nun den Quellbach von Baumstämmen, Baumkronen, Ästen und den Fahrspuren befreit. Außerdem haben die Mitarbeiter mit einem kleinen Bagger eine Flutmulde angelegt – ein etwa 40 Zentimeter tiefes Bassin, in dem sich Wasser aus dem Quellbach ansammeln kann. Dies soll ein Lebensraum für kleine Tiere und Pflanzen werden.

Auch im Quellbachverlauf, in dem vorher noch die Reifenspuren zu sehen waren, und wo das Gerät den Quellbach zerdrückt hatte, haben die Forstamtsmitarbeiter mit Hilfe von Steinen und Mulden „Mikrobiotope“ gebildet. Auch dort soll sich Wasser aus der Quelle sammeln können. Außerdem haben sie den Boden aufgelockert und die Reifenspuren beseitigt. Am unteren Ende des Quellbachs, wo der Bach am Weg entlang und in einen Tümpel fließt, ist die Böschung erhöht worden, damit das Wasser wieder ungestört fließen kann.