Natur : Naturschutzbund: Welche Vögel sind noch da?

Bernkastel-Wittlich/Bitburg/Trier Wer flattert denn da durch den winterlichen Garten? Der Naturschutzbund (Nabu) und sein bayerischer Partner LBV rufen zur bundesweiten Stunde der Wintervögel auf.

Auch in Rheinland-Pfalz sind vom 10. bis zum 12. Januar Naturfreunde gefragt, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen oder im Garten zu zählen. In diesem Jahr liegt ein Fokus auf dem Eichelhäher. „Im Herbst haben wir einen massiven Einflug dieser Art nach Deutschland und Mitteleuropa beobachtet“, sagt Olaf Strub vom Nabu Rheinland-Pfalz. „Im September waren es mehr als zehnmal so viele Vögel wie jeweils im gleichen Monat der vergangenen sieben Jahre. Im Oktober registrierten Vogelzugzählstationen sogar 16 mal so viele Eichelhäher.“