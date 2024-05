Veränderung bei Naturschutzprojekt Nach Rückzug der Stiftung: „Bänder des Lebens“ gehen mit neuem Träger in Phase zwei

Die Artenvielfalt im Hunsrück bewahren – das ist Ziel des Naturschutzprojekts „Bänder des Lebens“. Gestartet in 2018, sollen durch die Vernetzung und Pflege wertvoller Biotope zwischen Mosel und Nahe seltene Tiere und Pflanzen besser geschützt und deren Lebensräume vergrößert werden. So lauteten die Ziele des Projekts, dessen Schwerpunkt im Landkreis Bernkastel-Wittlich im Hunsrück liegt, zum Beispiel die Malborner Wiesen und die Dhrontäler. Doch es gab in der Vergangenheit einige Unstimmigkeiten.