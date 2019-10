Stadtsanierung : Natursteinpflaster für die Trarbacher Kirchgasse

Der neue Kirchplatz in Trarbach. In dem eng bebauten Bereich stand vorher unter anderem das ehemalige Polizeigebäude. Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach Neuer Straßenbelag sieht schöner aus, ist aber auch wesentlich teurer. Stadtbürgermeister Langer gibt bekannt, dass sich die Bauarbeiten in der Schottstraße bis ins Jahr 2021 hinziehen werden.

Offiziell eingeweiht wurde der neugestaltete Kirchplatz in Trarbach bereits im Mai dieses Jahres. Doch etwas fehlte noch: Die kleine Kirchgasse, die von der Straße „Am Markt/Schottstraße“ zu dem neuen Platz führt, wurde im Rahmen des Ausbaus der Schottstraße aufgerissen um dort ebenfalls Wasser- und Kanalleitungen zu verlegen. Vorher war die Gasse in diesem Abschnitt asphaltiert.

Die Stadt hat sich dazu entschieden, dort Natursteinpflaster zu verlegen. Die Fläche beträgt 270 Quadratmeter. Die Kosten sind mit 112 400 Euro beträchtlich, die Stadt erhält aber 54 000 Euro Landesmittel, da man diese Maßnahme nach Rücksprache mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier noch in die Stadtsanierung schieben konnte. Die VG-Werke erstatten der Stadt knapp 11 000 Euro für die eingesparte Wiederherstellung der Gasse, so dass ein Kostenanteil von 47 500 Euro bei der Stadt verbleibt.

Das Förderprogramm des Landes „Stadtsanierung Traben-Trarbach“ steht unterdessen unmittelbar vor dem Abschluss. In den rund 31 Jahren, in denen die Stadtsanierung durchgeführt wurde, sind mehr als 11,5 Millionen Fördergelder in öffentliche und private Sanierungsmaßnahmen geflossen.

Ale Fraktionen im Rat sprachen sich für das Natursteinpflaster in der Kirchgasse aus. SPD-Fraktionssprecher Gerd Huesgen: „Der gesamte Bereich um den Kirchplatz nimmt immer mehr Gestalt an. Die Anwohner investieren in ihr Eigentum, so werden Hofeinfahrten auch entsprechend gepflastert.“