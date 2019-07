Kolumne Wilbert : Neidisch auf Mary Poppins

Wilbert. Foto: TV

In der Wittlicher Schlossgalerie hängt ein Bild schief. Na und? Ist doch nichts Besonderes. Weit gefehlt, denn die Sache ist höchst brisant.

Das Bild zeigt nämlich die Stadt Wittlich. In Wittlich hängt also sprichwörtlich der Haussegen schief. Und tatsächlich ist hier im Moment einiges los – wie zum Beispiel der Henkel, der von der Handtaschen-Skulptur an der Lieser gestohlen wurde.

Bei Handtaschen dieser Größe muss ich immer an Mary Poppins denken. Sie wissen schon – das Kindermädchen mit der Zaubertasche, in die alles reinpasst. Dort verstaut sie alle möglichen Dinge – Stehlampen, Kleiderständer, Topfpflanzen... Ob da wohl jemand den gleichen Gedanken hatte wie ich und deshalb nach der Tasche griff? Vielleicht eine neidische Wittlicherin? Oder womöglich ein neidischer Wittlicher? Manchmal beneide ja sogar ich die Frauen. Sie haben immer so viel Platz in ihren Handtaschen. Und wir Männer? Wir müssen uns mit den Hosentaschen an den Jeans begnügen.

Dieses Gemälde mit der Aussicht auf Wittlich hängt in der Schlossgalerie – und es hängt leicht schief. Foto: Marlene Bucher