Nahe Wittlich Rechtsextremes Konzert beendet – wer hat in der Waldhütte gefeiert?

Keine zerknitterten Hakenkreuzfahnen, keine Zigarettenkippen, keine leeren Bierdosen. Am Montagvormittag sieht das Gelände der Schutzhütte in Greimerath an der A1 nahe Wittlich sauber und ordentlich aus. Vertreter der Ortsgemeinde haben aufgeräumt. Nichts deutet mehr darauf hin, dass in der Waldhütte am Samstagabend eine rechtsextreme Veranstaltung über die Bühne gegangen ist, welche die Polizei mit einem starken Aufgebot beendet hatte (wir berichteten).