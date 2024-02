Weiße Flecken auf der Karte Großes Funkloch zwischen Bettenfeld und Eisenschmitt soll geschlossen werden

Während in den meisten Kommunen derzeit der Ausbau des Glasfasernetzes für schnelleres Internet das Thema ist, gerät in Vergessenheit, dass man bis heute nicht mal an allen Orten in Bernkastel-Wittlich Handyempfang hat. Die Netzabdeckung in Deutschland beträgt laut Bundesnetzagentur mittlerweile zwar 99,68 Prozent, aber es gibt noch immer weiße Flecken auf der Mobilfunk-Karte. Manchenorts ist auch im Landkreis bis heute nur ein 2G-Netz vorhanden.