Verkehr : Neu: Abfahrtszeiten für Schulbusse

Bernkastel-Wittlich Aufgrund des Starts des Linienbündels Mosel (der TV berichtete) gelten ab September neue Fahrpläne an der Mosel. Schüler, die mit dem Bus zur Schule fahren beziehungsweise deren Eltern werden dringend gebeten sich über eventuell neue Abfahrtszeiten der Busse vom Wohnort zur Schule beziehungsweise nachmittags von der Schule nach Hause zu informieren.

Dies gilt insbesondere für Schüler der Schulstandorte Neumagen-Dhron, Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach, aber auch für Grundschüler, die an der Mosel per Linienbus zur Schule fahren oder an der Mosel Zubringerfahrten zu anderen Schulen zum Beispiel in Wittlich, Salmtal oder Morbach nutzen. Aktuelle Fahrplanauskünfte und weitere nützliche Hinweise gibt es unter www.vrt-info.de und dort unter Fahrplanauskunft beziehungsweise Aktuelles sowie in der VRT-App.