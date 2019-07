Gesundheit : Neu im Kreis: der medizinische Weiterbildungsverbund  

Bernkastel-Wittlich Im Landkreis ist der 15. Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin in Rheinland-Pfalz gegründet worden. Nachwuchsmediziner, die ihre Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner absolvieren möchten (so genannte Weiterbildungsassistenten), haben nun die Möglichkeit, sich für Organisation und Koordination der fünfjährigen Weiterbildungszeit (ambulant und stationär) direkt beim Weiterbildungsverbund Bernkastel-Wittlich zu bewerben.

Die Besonderheit in der Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin liegt darin, dass zwingend Weiterbildungsabschnitte sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich abgeleistet werden müssen. Das bedeutet, dass sich die angehenden Allgemeinmediziner die Weiterbildungsabschnitte eigentlich selber organisieren müssen. Der Weiterbildungsverbund übernimmt hierbei eine koordinierende Funktion, um den Einstieg in die Weiterbildung und den Übergang zwischen den stationären und ambulanten Abschnitten für die Weiterbildungsassistenten zu erleichtern. Die angehenden Ärzte erhalten hierdurch im Idealfall eine strukturierte und lückenlose Weiterbildung als Komplettlösung, indem Ausbildungsabschnitte, -inhalte und -zeiten im Vorfeld zwischen den Verbundpartnern abgestimmt werden.

Eine Besonderheit: Es gibt zwei stationäre Verbundpartner, das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich mit Standorten in Wittlich und Bernkastel-Kues sowie das Median Reha-Zentrum Bernkastel-Kues mit mehreren Kliniken. Die beiden Einrichtungen ergänzen sich in ihren Ausbildungsmöglichkeiten zum Beispiel im Bereich der Rehabilitativen Medizin oder der Anästhesie und bieten so ein umfangreiches Portfolio an stationären Weiterbildungsabschnitten an.