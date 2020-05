Friedhof : Neu in Longkamp: Naturnahe Urnenbestattung

Auf dieser Schieferstele werden die Namen, Geburts- und Sterbejahr des in dem Grabfeld beigesetzten Verstorbenen angebracht. Foto: TV/Horst Gorges

Longkamp „Es hat sich einiges geändert beim letzten Weg, den alle Menschen einmal gehen müssen. Die Zahl der Urnenbestattungen nimmt kontinuierlich zu.“ So schrieb der Trierische Volksfreund in einem Bericht von 2006 in Zusammenhang mit der Einrichtung von Rasenreihengräbern in der Ortsgemeinde Longkamp.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rasenreihengräber wurden seinerzeit umgesetzt und sind inzwischen ein fester Bestandteil der Bestattungsart in der Ortsgemeinde. Der oben genannte Satz hat aber nach wie vor nichts an seiner Aktualität eingebüßt. Denn inzwischen wünschen sich immer mehr Bürger oder deren Angehörige eine naturnahe Urnenbestattung – möglichst in ihrer Heimatgemeinde.

Daher haben sich die Gemeinderäte von Longkamp und Kommen dafür ausgesprochen, künftig auf dem Friedhof in Longkamp ein Grabfeld für Baumbestattungen herzurichten.

Auf einer mit Hainbuche abgegrenzten Rasenfläche wurden zwei Ebereschen gepflanzt. Unter diesen beiden Bäumen wird zukünftig eine würdevolle Urnenbeisetzung möglich sein.

Auf einer Schieferstele werden die Namen, Geburts- und Sterbejahr des in dem Grabfeld beigesetzten Verstorbenen angebracht. Die Pflege der Fläche übernimmt wie auch schon bei den Rasenreihengräber die Gemeinde.