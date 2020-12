Sitzung : Neubau der Kita Rappelkiste

Traben-Trarbach In der nächsten Sitzung des Stadtrates Traben-Trarbach am Dienstag, 15. Dezember, geht es um Abriss und Neubau der Kindertagesstätte Rappelkiste in Trarbach. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Sanierung der Grevenburg, der Haushalt und eine Brücke über den Kautenbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken