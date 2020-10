Infrastruktur : Neubaugebiet in Bruch: Ortsgemeinderat macht Nägel mit Köpfen

Bruch In der Ortsmitte sollen zwölf Baugrundstücke entstehen: Darüber gab es im Ort kontroverse Diskussionen, denn das Projekt hat nicht nur Befürworter.

Was lange währt, wird – hoffentlich – endlich gut: Dienstag, 20. Oktober, wird in Bruch ein wichtiger Tag. Dann wird sich der Ortsgemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung, die um 18 Uhr im Gemeindehaus beginnt, wieder mit einem im Ort strittigen Thema, dem geplanten Neubaugebiet „In Krummenau“, befassen. Für die Pläne des Gemeinderates, 1,6 Hektar Weideland entlang des Wirtschaftsweges In Krummenau nahe der Salm in zwölf Baugrundstücke zu verwandeln, finden sich im Ort nicht nur Unterstützer. Einige Einwohner befürchten, das Neubaugebiet könne den Lebensraum der Mauereidechse in Bruch gefährden. Andere Brucher sehen das Neubaugebiet im Sumpf- und Überschwemmungsgebiet der Salm. Es gab reichlich Einsprüche (unsere Zeitung berichtete).