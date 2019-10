Regionale Erzeugnisse : Neue Anbieter bei Genussmarkt

Wittlich Verbraucher legen immer mehr Wert darauf, regionale Lebensmittel vor Ort einzukaufen. Vor diesem Hintergrund hatten Hans Gelz, Betreiber eines Geschäftes in der Wittlicher Innenstadt, Norbert Thiel, Pate für Alwin, kurz für aktives Leerstandsmanagement Wittlicher Innenstadt, und ehemaliger Betreiber des Säubrennerlädchens am Pariser Platz, zusammen mit Verena Kartz, zuständig für Alwin und Stadtmarketing bei der Stadt Wittlich, die Veranstaltungsreihe „Genussmarkt in Wittlich“ ins Leben gerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

An insgesamt sechs Samstagen – immer am zweiten Samstag im Monat – sollten von April bis Oktober dieses Jahres der Marktplatz und der Pariser Platz eine Plattform bieten, auf der die Einwohner und Besucher regionale Erzeugnisse einkaufen können.

Mit dem neuen Markt erhoffte man sich positive Auswirkungen auf die samstäglichen Kundenfrequenzen im Einzelhandel, die wiederum längere Öffnungszeiten in der Stadt rechtfertigen. Viele Besucher und Bürger der Stadt nutzen die Möglichkeit, bewusst vor Ort einzukaufen.

Am Samstag, 12. Oktober, findet von 11 Uhr bis 16 Uhr der letzte Genussmarkt in diesem Jahr statt. Mit dabei sind diverse alte Bekannte wie die Pleiner Biermanufaktur mit selbst gebrautem Bier.