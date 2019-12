Großveranstaltung : Neue Vorschriften für Wittlicher Säubrennerkirmes

Wittlich Damit der Stadt Wittlich keine Schausteller mehr kurzfristig abspringen, hat der Stadtrat nun gehandelt.

An jedem dritten Wochenende im August wird die Stadt Wittlich zum Gastgeber für mehr als 100 000 Menschen. Hinter der Organisation eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz, der Säubrennerkirmes, steckt ein enormer Aufwand. Da ist es ärgerlich, wenn beispielsweise Schausteller, die die Wittlicher Kirmes zieren könnten, bereits frühzeitig ausgebucht sind oder der Stadtverwaltung zu später Stunde noch Absagen ins Haus trudeln.

Die Gründe für diese Problematik seien in der Konkurrenz von zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen wie dem Hamburger Sommerdom und der Cranger Kirmes in Herne zu suchen. Um auch künftig attraktive Kirmesveranstaltungen anbieten zu können, ist nach Angaben der Verwaltung die frühzeitige Auswahl und Verpflichtung der Geschäfte ein Muss.

Der Wittlicher Stadtrat stimmte einstimmig für die Änderung der Zulassungsrichtlinien. Das Schausteller-Angebot ändert sich in Teilen Jahr für Jahr: Neu in diesem Jahr waren das Fahrgeschäft „Around the World XXL“, ein Kettenkarussell, das sich in 80 Metern Höhe dreht.