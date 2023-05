Medizinische Versorgung & Pflege Neue Arztpraxis und Tagespflege entstehen in Manderscheid

Neben dem im Jahr 2014 neu gebauten Seniorenheim Haus Luzia in Manderscheid will der Schwesternverband weitere Angebote zur medizinischen Versorgung und Pflege schaffen. „Der Schwesternverband möchte sein Leistungsangebot in Manderscheid um Betreutes Wohnen und Tagespflege erweitern. Außerdem würden wir es begrüßen, wenn sich im Umfeld der Pflegeeinrichtung ein Arzt niederlässt“, erklärt Dirk Sellmann, Leitung Marketing & Projektmanagement beim Schwesternverband, zu den Plänen. Aktuell gebe es zusammen mit der HP Projekt aus Bitburg erste Konzeptplanungen.