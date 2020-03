Kommunales : Neue Übungsanlage für die Feuerwehr im Kreis

Wittlich In Wittlich soll eine neue Anlage für Atemschutzübungen der Feuerwehr gebaut werden. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am Montag eine entsprechende Vorlage für die nächste Kreistagssitzung bewilligt.

Rund eine Million soll die Anlage kosten, die ein Raumangebot von etwa 326 Quadratmetern bereitstellt. Die Anlage soll neben der Feuerwache der Stadt Wittlich in der Gutenbergstraße gebaut werden. Die alte Anlage stammt aus den 1980er Jahren und weist mehrere Mängel auf und entspricht nicht mehr den aktuellen TÜV-Normen. Sie hat zum Beispiel nur eine Länge von 35 statt 50 Metern, eine Überwachungskamera fehlt und der Kunstnebel, der für Übungen erzeugt wird, dringt momentan noch in den eigentlichen Leitstand der Feuerwehr durch.