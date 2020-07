Tourismus : Am Moselufer in Bernkastel dreht sich ein Riesenrad

Am Moselufer in Bernkastel dreht sich ein Riesenrad

Bernkastel-Kues Am Moselufer in Bernkastel-Kues dreht sich seit Samstag ein Riesenrad.

In Wien steht eines im berühmten Prater. In London steht eines am Ufer der Themse. Auch in Singapur, in Las Vegas und anderen Städten dieser Welt drehen sich Riesenräder. Seit dem Wochenende gehört Bernkastel-Kues auch zu dieser illustren Gesellschaft – zumindest für die nächsten Wochen.