Infrastruktur : Neue Bänke in St. Paul

Neue Bänke in St. Paul

Wittlich-Wengerohr (red) Täglich gehen viele Bewohner aus St.Paul, der Seniorenresidenz und viele Menschen aus der näheren Umgebung im Mehrgenerationendorf spazieren. Ruhebänke gab es bisher nur gegenüber des alten Klosters im Klostergarten.

Deshalb hat der Vorstand des Bürgervereins „Miteinander in St.Paul“ beschlossen, drei Ruhebänke anzuschaffen. Diese wurden bei den gemeinnützigen West­eifel Werken bestellt. Mitarbeiter der Stadtwerke Wittlich bauten sie auf. Der Bürgerverein wünscht sich eine rege Nutzung der Bänke. Sie sollen zu Treffpunkten und „Batschelbänken“ werden und so zum Zusammenwachsen der jungen Dorfgemeinschaft beitragen. Die Bänke werden in das Eigentum der Stadt Wittlich übertragen. Foto: Karin Ballmann