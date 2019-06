Verkehr : Und noch zwei Baustellen ...

Koblenz/Wittlich Autofahrer werden sich bald wieder gedulden müssen: Die B 53 bei Zeltingen und die B 50 bei Hinzerath werden ausgebaut. Die Kosten: 1,6 Millionen Euro.

Gleich zwei Bundesstraßen werden im Sommer im Landkreis Bernkastel-Wittlich ausgebaut: die B 50 im Hunsrück zwischen Kommen und Hinzerath und die B 53 an der Mosel bei Zeltingen-Rachtig/Wehlen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz mit.

Rund 1,6 Millionen Euro werden vom Bund für diese Baumaßnahmen aufgewendet. „Es ist vorgesehen, die Bundesstraße 50 zwischen Kommen und Hinzerath auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern instandzusetzen,“ erläutert Birgit Küppers vom LBM in Koblenz. Im Wesentlichen werden dabei acht Zentimeter der vorhandenen Asphaltschicht abgefräst und zwölf Zentimeter neue Asphaltschichten hergestellt. Auch die Bankette – also der Randstreifen – sollen dabei verfestigt werden. Die Auftragsvergabe soll noch im Juni erfolgen. Anfang August soll die Baumaßnahme dann beginnen. Geplant ist eine Bauzeit von vier Wochen. Da die Fahrbahnen für eine einspurige Sperrung nicht breit genug sind, muss die Straße für vier Wochen komplett gesperrt werden.

Eine weitere Maßnahme steht in diesem Sommer an der Mosel an. Dort wird die B 53 bei Wehlen/Zeltingen erneuert. Küppers: „Die hier durchzuführenden Bauarbeiten, die Mitte/Ende Juni 2019 beginnen können, umfassen die Sanierung auf freier Strecke zwischen dem Knotenpunkt Brücke Wehlen und der OD Zeltingen auf einer Länge von 1,750 Kilometern.“