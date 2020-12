Kommunalpolitik : Büromöbel für das Rathaus

Horath/Thalfang (iro) Um die Sanierung der Umkleide- und WC-Bereiche in der Sporthalle Thalfang geht es am Donnerstag, 10. Dezember, in einer Sitzung des Verbandsgemeinderates Thalfang. Auf der Tagesordnung stehen zudem Wasser, Abwasser und Wärmeversorgung, die Erneuerung der Quellsammelkammer der Blockhausquelle am Erbeskopf und die Anschaffung von Büromöbeln für die Verbandsgemeindeverwaltung.

