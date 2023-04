Neues Busnetz ab 2024 im Hunsrück Morbacher kämpfen um Anschluss an Trier-Schnellbus

Ab August 2024 werden neue Buslinien durch den Hunsrück und durchs Wittlicher Land rollen. Davon profitieren sollen auch die Fahrgäste aus Morbach, die künftig häufiger und besser Ziele in ihrer Umgebung erreichen sollen. Das geplante Angebot sei „grundsätzlich mit viel Positivem verbunden“, stellte der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal (CDU) am Dienstagabend im Gemeinderat fest. Doch gebe es an mancher Stelle noch „Kritik- oder Verbesserungswürdiges“.